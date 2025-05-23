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Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 23.05.2025
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04:20 23.05.2025 (обновлено: 04:22 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/raketa-2018569653.html
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 23.05.2025
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО перехватили ее. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T04:20:00+03:00
2025-05-23T04:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО перехватили ее."Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Чуть позднее армия сообщила, что ракета была перехвачена.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250522/izrail-2018432029.html
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в мире, израиль, йемен, сана
В мире, Израиль, Йемен, Сана
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / David CohenСледы ракет в небе Израиля.
Следы ракет в небе Израиля. - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / David Cohen
Следы ракет в небе Израиля.. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО перехватили ее.
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Чуть позднее армия сообщила, что ракета была перехвачена.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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