ВС России освободили Радьковку в Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении Радьковки в Харьковской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Радьковка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Радьковка в Харьковской области
Отмечается, что за период с 17 по 23 мая группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.