https://ria.ru/20250523/radkovka-2018638652.html

ВС России освободили Радьковку в Харьковской области

ВС России освободили Радьковку в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2025

ВС России освободили Радьковку в Харьковской области

Группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:10:00+03:00

2025-05-23T13:10:00+03:00

2025-05-23T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомстваОтмечается, что за период с 17 по 23 мая группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018638200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область