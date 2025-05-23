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ВС России освободили Радьковку в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2025
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13:10 23.05.2025 (обновлено: 14:56 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/radkovka-2018638652.html
ВС России освободили Радьковку в Харьковской области
ВС России освободили Радьковку в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2025
ВС России освободили Радьковку в Харьковской области
Группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:10:00+03:00
2025-05-23T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомстваОтмечается, что за период с 17 по 23 мая группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
ВС России освободили Радьковку в Харьковской области

Минобороны сообщило об освобождении Радьковки в Харьковской области

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Радьковка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Радьковка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Радьковка в Харьковской области
Отмечается, что за период с 17 по 23 мая группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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