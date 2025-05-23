Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rabotodatel-2018560962.html
Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя
Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя - РИА Новости, 23.05.2025
Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя
Согласно закону, работодатель должен выполнять ряд обязанностей по отношению к работнику. Нарушение грозит ответственностью вплоть до уголовной, рассказал... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:17:00+03:00
2025-05-23T02:17:00+03:00
общество
россия
мка "советник-центр"
работодатель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Согласно закону, работодатель должен выполнять ряд обязанностей по отношению к работнику. Нарушение грозит ответственностью вплоть до уголовной, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Константин Шипило.Прежде всего, это касается ненадлежащего оформления трудового договора, незаконных штрафов, вынужденной переработки и задержки зарплаты. Все это чревато для работодателя штрафом до 100 тысяч рублей, если нарушение установит Рострудинспекция или прокуратура.Кроме того, закон регулирует порядок выплаты работнику компенсации за вынужденный простой в случае незаконного увольнения или несвоевременной выдачи трудовой книжки."Уголовный кодекс РФ содержит целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности, в том числе, за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”, — добавил юрист.Уголовное наказание возможно за необоснованный отказ в приеме на работу лица по достижении им предпенсионного возраста, беременности, наличия маленьких детей и т.п. Это касается отказа в приеме на работу по тем же основаниям, если он будет доказан, заключил Шипило.
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html
https://ria.ru/20250419/rabota-2012210583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мка "советник-центр", работодатель
Общество, Россия, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", работодатель
Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя

Адвокат Шипило: работодателя можно засудить за переработки и незаконные штрафы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Согласно закону, работодатель должен выполнять ряд обязанностей по отношению к работнику. Нарушение грозит ответственностью вплоть до уголовной, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Константин Шипило.
Прежде всего, это касается ненадлежащего оформления трудового договора, незаконных штрафов, вынужденной переработки и задержки зарплаты. Все это чревато для работодателя штрафом до 100 тысяч рублей, если нарушение установит Рострудинспекция или прокуратура.
Работа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Раскрыто, когда работнику могут отказать в отпуске
Вчера, 02:15
Кроме того, закон регулирует порядок выплаты работнику компенсации за вынужденный простой в случае незаконного увольнения или несвоевременной выдачи трудовой книжки.
"Уголовный кодекс РФ содержит целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности, в том числе, за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”, — добавил юрист.
Уголовное наказание возможно за необоснованный отказ в приеме на работу лица по достижении им предпенсионного возраста, беременности, наличия маленьких детей и т.п. Это касается отказа в приеме на работу по тем же основаниям, если он будет доказан, заключил Шипило.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Россиянам раскрыли, каких пенсионеров лучше всего берут на работу
19 апреля, 03:15
 
ОбществоРоссияМКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"работодатель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала