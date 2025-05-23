https://ria.ru/20250523/rabotodatel-2018560962.html

Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя

Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя - РИА Новости, 23.05.2025

Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя

Согласно закону, работодатель должен выполнять ряд обязанностей по отношению к работнику. Нарушение грозит ответственностью вплоть до уголовной, рассказал... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T02:17:00+03:00

2025-05-23T02:17:00+03:00

2025-05-23T02:17:00+03:00

общество

россия

мка "советник-центр"

работодатель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Согласно закону, работодатель должен выполнять ряд обязанностей по отношению к работнику. Нарушение грозит ответственностью вплоть до уголовной, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Константин Шипило.Прежде всего, это касается ненадлежащего оформления трудового договора, незаконных штрафов, вынужденной переработки и задержки зарплаты. Все это чревато для работодателя штрафом до 100 тысяч рублей, если нарушение установит Рострудинспекция или прокуратура.Кроме того, закон регулирует порядок выплаты работнику компенсации за вынужденный простой в случае незаконного увольнения или несвоевременной выдачи трудовой книжки."Уголовный кодекс РФ содержит целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности, в том числе, за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”, — добавил юрист.Уголовное наказание возможно за необоснованный отказ в приеме на работу лица по достижении им предпенсионного возраста, беременности, наличия маленьких детей и т.п. Это касается отказа в приеме на работу по тем же основаниям, если он будет доказан, заключил Шипило.

https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html

https://ria.ru/20250419/rabota-2012210583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мка "советник-центр", работодатель