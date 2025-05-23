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ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
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13:12 23.05.2025 (обновлено: 15:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/pvo-2018639647.html
ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников
ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников
Российские военные уничтожили 1177 беспилотников во время массированного налета с 20 по 23 мая, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2025
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безопасность
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили 1177 беспилотников во время массированного налета с 20 по 23 мая, сообщило Минобороны."В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА", — отметили в ведомстве.При этом за неделю системы ПВО сбили 1548 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Как отмечали сегодня в Минобороны, только за эту ночь ПВО уничтожила 112 БПЛА.
https://ria.ru/20250523/peskov-2018631784.html
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников

ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников, включая 788 вне зоны СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили 1177 беспилотников во время массированного налета с 20 по 23 мая, сообщило Минобороны.
«
"В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА", — отметили в ведомстве.
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При этом за неделю системы ПВО сбили 1548 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
  • 662 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 58 984 беспилотных летательных аппарата;
  • 607 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 487 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1563 боевые машины РСЗО;
  • 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 35 831 единица специальной военной автомобильной техники.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Как отмечали сегодня в Минобороны, только за эту ночь ПВО уничтожила 112 БПЛА.
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