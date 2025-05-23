https://ria.ru/20250523/pvo-2018639647.html

ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников

ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025

ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников

Российские военные уничтожили 1177 беспилотников во время массированного налета с 20 по 23 мая, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:12:00+03:00

2025-05-23T13:12:00+03:00

2025-05-23T15:26:00+03:00

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили 1177 беспилотников во время массированного налета с 20 по 23 мая, сообщило Минобороны."В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА", — отметили в ведомстве.При этом за неделю системы ПВО сбили 1548 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Как отмечали сегодня в Минобороны, только за эту ночь ПВО уничтожила 112 БПЛА.

https://ria.ru/20250523/peskov-2018631784.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия