ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников
ПВО с 20 по 23 мая уничтожила 1177 беспилотников, включая 788 вне зоны СВО
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили 1177 беспилотников во время массированного налета с 20 по 23 мая, сообщило Минобороны.
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"В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА", — отметили в ведомстве.
При этом за неделю системы ПВО сбили 1548 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
- 662 самолета;
- 283 вертолета;
- 58 984 беспилотных летательных аппарата;
- 607 зенитных ракетных комплексов;
- 23 487 танков и других боевых бронированных машин;
- 1563 боевые машины РСЗО;
- 25 195 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 35 831 единица специальной военной автомобильной техники.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Как отмечали сегодня в Минобороны, только за эту ночь ПВО уничтожила 112 БПЛА.