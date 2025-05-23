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Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО - РИА Новости, 23.05.2025
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11:11 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/pvo-2018606353.html
Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО
Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО - РИА Новости, 23.05.2025
Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО
Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:11:00+03:00
2025-05-23T11:11:00+03:00
тульская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что молодой человек в январе 2025 года разместил в Telegram-канале снятое им на мобильный телефон видео, содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин Тульской области средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип, местонахождение и так далее. Таким образом он нарушил правила установленного в регионе режима повышенный готовности в части запрета размещения в сети информации о расположении важных объектов, применении или использовании беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения. Протокол был составлен по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей). В середине апреля суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей, говорится в материалах. О составлении протокола на 20-летнего молодого человека стало известно в январе, так как на эту процедуру была приглашена местная пресса. Он рассказал журналистам, что не хотел навредить, заявил о раскаянии, а также, после разъяснений о правилах, предупредил сограждан, что снимать работу ПВО и публиковать такие ролики не стоит. При этом, как узнало РИА Новости, изучив судебную практику, составление таких протоколов не носит массовый характер, речь идет о единичных случаях, когда граждан привлекают к ответственности за публикацию роликов, демонстрирующих работу оборонительных систем.
https://ria.ru/20250523/tula-2018593806.html
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тульская область, россия, происшествия
Тульская область, Россия, Происшествия
Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО

Жителя Тульской области оштрафовали на 25 тыс руб за видео с работой ПВО

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что молодой человек в январе 2025 года разместил в Telegram-канале снятое им на мобильный телефон видео, содержащее данные об использовании и последствиях применения над территорией города Алексин Тульской области средств ПВО и БПЛА, позволяющие идентифицировать их тип, местонахождение и так далее.
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Таким образом он нарушил правила установленного в регионе режима повышенный готовности в части запрета размещения в сети информации о расположении важных объектов, применении или использовании беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения.
Протокол был составлен по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей). В середине апреля суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей, говорится в материалах.
О составлении протокола на 20-летнего молодого человека стало известно в январе, так как на эту процедуру была приглашена местная пресса. Он рассказал журналистам, что не хотел навредить, заявил о раскаянии, а также, после разъяснений о правилах, предупредил сограждан, что снимать работу ПВО и публиковать такие ролики не стоит.
При этом, как узнало РИА Новости, изучив судебную практику, составление таких протоколов не носит массовый характер, речь идет о единичных случаях, когда граждан привлекают к ответственности за публикацию роликов, демонстрирующих работу оборонительных систем.
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