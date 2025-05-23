https://ria.ru/20250523/putin-2018754931.html

Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС

Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС - РИА Новости, 23.05.2025

Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС

Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:35:00+03:00

2025-05-23T18:35:00+03:00

2025-05-23T18:35:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт, заявил президент России Владимир Путин. "Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.

https://ria.ru/20250523/putin-2018752619.html

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безопасность, россия, владимир путин, в мире