https://ria.ru/20250523/putin-2018754931.html
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС
Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:35:00+03:00
2025-05-23T18:35:00+03:00
2025-05-23T18:35:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90369/66/903696670_0:131:3092:1870_1920x0_80_0_0_81aa856709e036310b94bef1da2a9f3e.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт, заявил президент России Владимир Путин. "Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.
https://ria.ru/20250523/putin-2018752619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90369/66/903696670_213:0:2880:2000_1920x0_80_0_0_0b1d0e1252c4d46cc84e43c2bd992a8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, в мире
Безопасность, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС
Путин: Россия должна предлагать за рубежом не только вооружение, но и услуги