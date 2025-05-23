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Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
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18:35 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018754931.html
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС
Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:35:00+03:00
2025-05-23T18:35:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт, заявил президент России Владимир Путин. "Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.
https://ria.ru/20250523/putin-2018752619.html
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безопасность, россия, владимир путин, в мире
Безопасность, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин призвал развивать отношения с зарубежными партнерами по ВТС

Путин: Россия должна предлагать за рубежом не только вооружение, но и услуги

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВ.Путин провел заседание Комиссии по военному сотрудничеству
В.Путин провел заседание Комиссии по военному сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт, заявил президент России Владимир Путин.
"Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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