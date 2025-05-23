https://ria.ru/20250523/putin-2018752619.html

Путин рассказал о модернизации российского вооружения

Путин рассказал о модернизации российского вооружения - РИА Новости, 23.05.2025

Путин рассказал о модернизации российского вооружения

Большинство образцов вооружений и техники РФ оперативно и постоянно совершенствуются, что повышает их характеристики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:28:00+03:00

2025-05-23T18:28:00+03:00

2025-05-23T18:28:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство образцов вооружений и техники РФ оперативно и постоянно совершенствуются, что повышает их характеристики, заявил президент России Владимир Путин. "Добавлю, что большинство образцов вооружения и техники за счет тесной спайки совместной работы боевых частей и коллективов предприятий КБ оперативно и постоянно совершенствуется и модернизируется, что значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250423/vooruzhenie-2012936667.html

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2025

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безопасность, россия, владимир путин, общество