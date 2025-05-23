https://ria.ru/20250523/putin-2018751773.html

Путин высказался о планировании работы ВПК

Путин высказался о планировании работы ВПК - РИА Новости, 23.05.2025

Путин высказался о планировании работы ВПК

Россия должна четко планировать работу своего оборонно-промышленного комплекса на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение гособоронзаказа и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:25:00+03:00

2025-05-23T18:25:00+03:00

2025-05-23T18:37:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия должна четко планировать работу своего оборонно-промышленного комплекса на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, а также создать заделы для выпуска гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами."Не раз говорил: нам нужно четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение заданий гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, создать заделы для выпуска гражданской продукции, освоить технологии "двойного назначения", а тем самым обеспечить максимальную и эффективную загрузку оборонных предприятий и их "смежников", - заявил Путин в ходе заседания.

https://ria.ru/20250523/portfel-2018752344.html

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владимир путин, безопасность, россия, общество