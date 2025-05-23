https://ria.ru/20250523/putin-2018751652.html
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом - РИА Новости, 23.05.2025
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом
Российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:24:00+03:00
2025-05-23T18:24:00+03:00
2025-05-23T18:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин."Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств", - сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом
Путин: опыт ведения СВО изучается политиками и командованием армий за рубежом