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Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 23.05.2025 (обновлено: 18:32 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018751652.html
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом - РИА Новости, 23.05.2025
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом
Российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:24:00+03:00
2025-05-23T18:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин."Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств", - сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
Путин: российский опыт ведения спецоперации изучается политиками за рубежом

Путин: опыт ведения СВО изучается политиками и командованием армий за рубежом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств", - сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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