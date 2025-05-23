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Путин назвал основную задачу российского ОПК - РИА Новости, 23.05.2025
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18:23 23.05.2025 (обновлено: 18:33 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018751092.html
Путин назвал основную задачу российского ОПК
Путин назвал основную задачу российского ОПК - РИА Новости, 23.05.2025
Путин назвал основную задачу российского ОПК
Основной задачей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) остается обеспечение нужд российской армии для ведения спецоперации, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:23:00+03:00
2025-05-23T18:33:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основной задачей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) остается обеспечение нужд российской армии для ведения спецоперации, заявил президент России Владимир Путин."Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача неизменна - это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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Путин о работе оборонно-промышленного комплекса
Путин о работе оборонно-промышленного комплекса
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин назвал основную задачу российского ОПК

Путин: основной целью ОПК России остается обеспечение нужд армии для ведения СВО

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основной задачей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) остается обеспечение нужд российской армии для ведения спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача неизменна - это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Президент России Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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