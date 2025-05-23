https://ria.ru/20250523/putin-2018751092.html

Путин назвал основную задачу российского ОПК

Путин назвал основную задачу российского ОПК - РИА Новости, 23.05.2025

Путин назвал основную задачу российского ОПК

Основной задачей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) остается обеспечение нужд российской армии для ведения спецоперации, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:23:00+03:00

2025-05-23T18:23:00+03:00

2025-05-23T18:33:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Основной задачей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) остается обеспечение нужд российской армии для ведения спецоперации, заявил президент России Владимир Путин."Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача неизменна - это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/putin-2018749919.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, безопасность, россия