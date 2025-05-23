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Путин заявил о цели укрепить позиции на экспортном рынке вооружения
Путин заявил о цели укрепить позиции на экспортном рынке вооружения - РИА Новости, 23.05.2025
Путин заявил о цели укрепить позиции на экспортном рынке вооружения
Президент России Владимир Путин указал на необходимость укреплять позиции РФ на экспортном рынке вооружений. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:20:00+03:00
2025-05-23T18:20:00+03:00
2025-05-23T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость укреплять позиции РФ на экспортном рынке вооружений.На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Путин подчеркнул, что развитие военно-технического сотрудничества необходимо рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России."При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках", — сказал Путин.Глава государства отметил, что портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный. "Это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объемы экспортных поставок", — добавил президент.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о цели укрепить позиции на экспортном рынке вооружения
Путин заявил о цели России укрепиться на экспортном рынке вооружения