https://ria.ru/20250523/putin-2018749919.html
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин
Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:19:00+03:00
2025-05-23T18:19:00+03:00
2025-05-23T18:28:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", - сказал Путин на заседании по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/opk-2018751884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин
Путин: РФ продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире