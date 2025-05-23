https://ria.ru/20250523/putin-2018749919.html

Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин

Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025

Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин

Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:19:00+03:00

2025-05-23T18:19:00+03:00

2025-05-23T18:28:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", - сказал Путин на заседании по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/opk-2018751884.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, безопасность