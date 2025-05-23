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Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
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18:19 23.05.2025 (обновлено: 18:28 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018749919.html
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин
Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:19:00+03:00
2025-05-23T18:28:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", - сказал Путин на заседании по вопросам военно-технического сотрудничества.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений, заявил Путин

Путин: РФ продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Президент России Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", - сказал Путин на заседании по вопросам военно-технического сотрудничества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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