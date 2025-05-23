Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он рассказал о росте интереса к российской военной продукции за рубежом, а также дал поручения по развитию отрасли. Ключевые заявления:
Об экспорте вооружений:
- военно-техническое сотрудничество — это стратегически важная сфера;
- Москва имеет значительный потенциал роста по всем его направлениям;
- Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире;
- Москва должна рассматривать развитие ВТС как элемент технологического развития армии и флота;
- нужно укреплять позиции на экспортном рынке вооружений;
- портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный — речь о десятках миллиардов долларов;
- Россия в сфере ВТС должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт.
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"Безусловно, интерес к ней (продукции российского ОПК. — Прим. ред.) растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою".
О результатах работы ОПК:
- оборонные предприятия в 2024 году выполнили экспортные обязательства;
- основной целью ОПК остается обеспечение нужд российской армии для СВО;
- российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом;
- Москва должна четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу;
- большинство образцов вооружений и техники оперативно и постоянно совершенствуются, что повышает их характеристики.
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"Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции".
Президент поручил:
- проработать дополнительные меры поддержки для развития ВТС;
- уделить внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за этой техникой будущее глобального оружейного рынка.