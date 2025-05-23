https://ria.ru/20250523/putin-2018749192.html

Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом

Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом - РИА Новости, 23.05.2025

Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом

Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он рассказал о росте интереса к российской военной продукции за... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:17:00+03:00

2025-05-23T18:17:00+03:00

2025-05-23T19:02:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он рассказал о росте интереса к российской военной продукции за рубежом, а также дал поручения по развитию отрасли. Ключевые заявления:Об экспорте вооружений:"Безусловно, интерес к ней (продукции российского ОПК. — Прим. ред.) растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою".О результатах работы ОПК:"Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции".Президент поручил:

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владимир путин, россия, безопасность, москва, технологии