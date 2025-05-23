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Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом - РИА Новости, 23.05.2025
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18:17 23.05.2025 (обновлено: 19:02 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018749192.html
Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом
Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом - РИА Новости, 23.05.2025
Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом
Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он рассказал о росте интереса к российской военной продукции за... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:17:00+03:00
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владимир путин
россия
безопасность
москва
технологии
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он рассказал о росте интереса к российской военной продукции за рубежом, а также дал поручения по развитию отрасли. Ключевые заявления:Об экспорте вооружений:&quot;Безусловно, интерес к ней (продукции российского ОПК. — Прим. ред.) растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою&quot;.О результатах работы ОПК:&quot;Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции&quot;.Президент поручил:
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Путин о работе оборонно-промышленного комплекса
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владимир путин, россия, безопасность, москва, технологии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Москва, Технологии

Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Он рассказал о росте интереса к российской военной продукции за рубежом, а также дал поручения по развитию отрасли. Ключевые заявления:

Об экспорте вооружений:

  • военно-техническое сотрудничество — это стратегически важная сфера;
  • Москва имеет значительный потенциал роста по всем его направлениям;
  • Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире;
  • Москва должна рассматривать развитие ВТС как элемент технологического развития армии и флота;
  • нужно укреплять позиции на экспортном рынке вооружений;
  • портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный — речь о десятках миллиардов долларов;
  • Россия в сфере ВТС должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт.
«

"Безусловно, интерес к ней (продукции российского ОПК. — Прим. ред.) растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О результатах работы ОПК:

  • оборонные предприятия в 2024 году выполнили экспортные обязательства;
  • основной целью ОПК остается обеспечение нужд российской армии для СВО;
  • российский опыт ведения спецоперации внимательно изучается и политиками, и командованием армий за рубежом;
  • Москва должна четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу;
  • большинство образцов вооружений и техники оперативно и постоянно совершенствуются, что повышает их характеристики.
«

"Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Президент поручил:

  • проработать дополнительные меры поддержки для развития ВТС;
  • уделить внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам: за этой техникой будущее глобального оружейного рынка.
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьМоскваТехнологии
 
 
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