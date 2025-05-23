https://ria.ru/20250523/putin-2018748923.html
ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин
ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин
Оборонно-промышленный комплекс России продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, сообщил президент России... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:15:00+03:00
2025-05-23T18:15:00+03:00
2025-05-23T18:21:00+03:00
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, сообщил президент России Владимир Путин."Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/predpriyatiya-2018749012.html
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россия, безопасность, владимир путин, политика
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Политика
ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин
Путин: ОПК России продолжит работать в усиленном режиме