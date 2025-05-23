https://ria.ru/20250523/putin-2018748923.html

ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин

ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025

ОПК России продолжит работать в усиленном режиме, заявил Путин

Оборонно-промышленный комплекс России продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, сообщил президент России... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:15:00+03:00

2025-05-23T18:15:00+03:00

2025-05-23T18:21:00+03:00

россия

безопасность

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, сообщил президент России Владимир Путин."Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/predpriyatiya-2018749012.html

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россия, безопасность, владимир путин, политика