https://ria.ru/20250523/putin-2018691748.html
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по ведению реестра... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:12:00+03:00
2025-05-23T15:12:00+03:00
2025-05-23T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесению в него сведений и изменений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Автором инициативы выступало правительство РФ. Данный реестр будут вести в целях учета сведений о поставщиках бункерного топлива, а также сведений о морских портах, в которых осуществляется бункеровка судов, и судах, используемых для бункеровки судов. Реестр носит информационный характер. Законом предусматриваются полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере морского транспорта, по формированию, ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесение в него сведений, их изменение и исключение из него, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта по утверждению порядка формирования и ведения реестра поставщиков бункерного топлива. Кроме того, вводятся понятия "бункерное топливо", под которым понимается топливо, предназначенное для обеспечения эксплуатации судов, "бункеровка судна", то есть снабжение судна бункерным топливом и смазочными материалами в морских портах в целях торгового мореплавания, а также понятие "поставщики бункерного топлива" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие бункеровку судов.
https://ria.ru/20250523/dokument-2018686971.html
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива
Путин подписал закон о порядке ведения реестра поставщиков бункерного топлива
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесению в него сведений и изменений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Автором инициативы выступало правительство РФ
. Данный реестр будут вести в целях учета сведений о поставщиках бункерного топлива, а также сведений о морских портах, в которых осуществляется бункеровка судов, и судах, используемых для бункеровки судов. Реестр носит информационный характер.
Законом предусматриваются полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере морского транспорта, по формированию, ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесение в него сведений, их изменение и исключение из него, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта по утверждению порядка формирования и ведения реестра поставщиков бункерного топлива.
Кроме того, вводятся понятия "бункерное топливо", под которым понимается топливо, предназначенное для обеспечения эксплуатации судов, "бункеровка судна", то есть снабжение судна бункерным топливом и смазочными материалами в морских портах в целях торгового мореплавания, а также понятие "поставщики бункерного топлива" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие бункеровку судов.