Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 23.05.2025 (обновлено: 15:11 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018690467.html
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:09:00+03:00
2025-05-23T15:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сбербанк россии
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов. В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер. Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".
https://ria.ru/20250523/putin-2018689008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбербанк россии, почта россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сбербанк России, Почта России
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков

Путин подписал закон, уточняющий порядок выплат пенсий для бывших силовиков

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов.
В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер.
Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин подписал закон о льготном приеме в вузы детей военных
Вчера, 15:06
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сбербанк РоссииПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала