https://ria.ru/20250523/putin-2018690467.html
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:09:00+03:00
2025-05-23T15:09:00+03:00
2025-05-23T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов. В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер. Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбербанк россии, почта россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сбербанк России, Почта России
Путин подписал закон о пенсиях для бывших силовиков
Путин подписал закон, уточняющий порядок выплат пенсий для бывших силовиков