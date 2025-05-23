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Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025
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14:59 23.05.2025 (обновлено: 15:03 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/putin-2018685569.html
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции, соответствующий... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:59:00+03:00
2025-05-23T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", ранее заявлял Гаврилов. Он также подчеркивал, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей - один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию. Как отмечал глава комитета ГД, процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем, при этом в Минэкономразвития и комитете уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки, добавлял Гаврилов. Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.
https://ria.ru/20250507/kollektory-2015436186.html
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жилье, россия, сергей гаврилов, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Жилье, Россия, Сергей Гаврилов, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Путин подписал закон о внедрении внесудебного банкротства для участников СВО

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции.
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При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично.
Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", ранее заявлял Гаврилов. Он также подчеркивал, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей - один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию.
Как отмечал глава комитета ГД, процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем, при этом в Минэкономразвития и комитете уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки, добавлял Гаврилов.
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Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.
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ЖильеРоссияСергей ГавриловВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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