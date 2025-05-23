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Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 23.05.2025
Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:35:00+03:00
2025-05-23T12:35:00+03:00
2025-05-23T12:35:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле сегодня. В середине дня он проведет заседание комиссии по военнно-техническому сотрудничеству. Это такое цикличное мероприятие, ежегодное", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Песков: Путин в пятницу проведет заседание комиссии по ВТС