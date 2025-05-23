https://ria.ru/20250523/putin-2018626227.html
Путин поручил скорректировать отбор проектов модернизации ТЭС
Путин поручил скорректировать отбор проектов модернизации ТЭС - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил скорректировать отбор проектов модернизации ТЭС
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета рассмотреть вопрос совершенствования отбора проектов модернизации ТЭС для... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:25:00+03:00
2025-05-23T12:25:00+03:00
2025-05-23T12:25:00+03:00
экономика
жкх
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владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета рассмотреть вопрос совершенствования отбора проектов модернизации ТЭС для надежного энергоснабжения в энергодефицитных районах РФ. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма конкурентного отбора проектов модернизации объектов генерации электрической и тепловой энергии в части, касающейся увеличения объема оборудования, предназначенного для реализации наиболее востребованных проектов модернизации электростанций, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей энергодефицитных районов субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении. Отмечается, что доклад должен быть предоставлен исполнителями до 1 октября.
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экономика, жкх, россия, владимир путин
Экономика, ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Путин поручил скорректировать отбор проектов модернизации ТЭС
Путин поручил изучить отбор проектов модернизации ТЭС в энергодефицитных районах
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета рассмотреть вопрос совершенствования отбора проектов модернизации ТЭС для надежного энергоснабжения в энергодефицитных районах РФ.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма конкурентного отбора проектов модернизации объектов генерации электрической и тепловой энергии в части, касающейся увеличения объема оборудования, предназначенного для реализации наиболее востребованных проектов модернизации электростанций, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей энергодефицитных районов субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.
Отмечается, что доклад должен быть предоставлен исполнителями до 1 октября.