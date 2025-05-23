https://ria.ru/20250523/putin-2018624603.html

Путин поручил исключить комиссии при выдаче льготной ипотеки

Путин поручил исключить комиссии при выдаче льготной ипотеки - РИА Новости, 23.05.2025

Путин поручил исключить комиссии при выдаче льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 15 июня принять меры для исключения взимания банками дополнительных комиссий при выдаче льготной... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:15:00+03:00

2025-05-23T12:15:00+03:00

2025-05-23T12:15:00+03:00

экономика

ипотека

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 15 июня принять меры для исключения взимания банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: принять меры... предусматривающие: исключение возможности взимания кредитными организациями дополнительных комиссий при предоставлении гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов) в рамках льготных ипотечных программ с государственным участием", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 15 июня, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://realty.ria.ru/20250523/putin-2018623530.html

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экономика, ипотека, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина