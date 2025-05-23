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Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта - РИА Новости, 23.05.2025
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12:06 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018622262.html
Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта
Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил властям регионов рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:06:00+03:00
2025-05-23T12:06:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям регионов рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов), предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 октября 2025 года, ответственные - региональные власти.
https://ria.ru/20250523/putin-2018621485.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разработать программу обновления общественного транспорта

Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям регионов рассмотреть вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов), предусматривающей достижение показателя, характеризующего долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 1 октября 2025 года, ответственные - региональные власти.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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