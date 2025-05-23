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Путин поручил принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков - РИА Новости, 23.05.2025
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12:03 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018621485.html
Путин поручил принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков
Путин поручил принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 15 июня принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:03:00+03:00
2025-05-23T12:03:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 15 июня принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России... принять меры, предусматривающие... снижение рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - 15 июня, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил принять меры по снижению рисков банкротства застройщиков

Путин поручил до 15 июня принять меры по снижению рисков банкротства стройфирм

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 15 июня принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России... принять меры, предусматривающие... снижение рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство", - говорится в перечне.
Срок исполнения поручения - 15 июня, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
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