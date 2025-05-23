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"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным - РИА Новости, 23.05.2025
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05:57 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html
"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным - РИА Новости, 23.05.2025
"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
У президента США Дональда Трампа есть только два пути решения украинского конфликта после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил профессор... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:57:00+03:00
2025-05-23T05:57:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
джон миршаймер
чикагский университет
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть только два пути решения украинского конфликта после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."У него (Трампа — Прим. ред.) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из диалога с Москвой — Прим. ред.)", — сказал эксперт.По его словам, Трамп откажется от попыток поддержки украинцев, чтобы не стать "Джо Байденом номер два" и, скорее всего, выйдет из переговорного процесса, предоставив европейцам разбираться с конфликтом самостоятельно."Так что, если исключить нас (Американцев — Прим. ред) из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна", — резюмировал Миршаймер.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250523/tramp-2018570445.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018569041.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, джон миршаймер, чикагский университет
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Чикагский университет
"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным

Профессор Миршаймер: у Трампа остались только два пути урегулирования на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть только два пути решения украинского конфликта после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"У него (Трампа — Прим. ред.) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из диалога с Москвой — Прим. ред.)", — сказал эксперт.
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По его словам, Трамп откажется от попыток поддержки украинцев, чтобы не стать "Джо Байденом номер два" и, скорее всего, выйдет из переговорного процесса, предоставив европейцам разбираться с конфликтом самостоятельно.
"Так что, если исключить нас (Американцев — Прим. ред) из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна", — резюмировал Миршаймер.
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В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме
Вчера, 23:16
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ПутинДжон МиршаймерЧикагский университет
 
 
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