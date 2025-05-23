https://ria.ru/20250523/putin-2018573293.html

"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным

"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным - РИА Новости, 23.05.2025

"Два пути": Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным

У президента США Дональда Трампа есть только два пути решения украинского конфликта после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил профессор... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:57:00+03:00

2025-05-23T05:57:00+03:00

2025-05-23T05:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть только два пути решения украинского конфликта после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."У него (Трампа — Прим. ред.) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из диалога с Москвой — Прим. ред.)", — сказал эксперт.По его словам, Трамп откажется от попыток поддержки украинцев, чтобы не стать "Джо Байденом номер два" и, скорее всего, выйдет из переговорного процесса, предоставив европейцам разбираться с конфликтом самостоятельно."Так что, если исключить нас (Американцев — Прим. ред) из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна", — резюмировал Миршаймер.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250523/tramp-2018570445.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018569041.html

https://ria.ru/20250522/tramp-2018553920.html

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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, джон миршаймер, чикагский университет