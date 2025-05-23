https://ria.ru/20250523/provokatsiya-2018563400.html

"Массированный удар": в Европе сделали вывод по поводу беспилотников ВСУ

"Массированный удар": в Европе сделали вывод по поводу беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025

"Массированный удар": в Европе сделали вывод по поводу беспилотников ВСУ

Киевский режим, направляя беспилотники на Москву, пытается спровоцировать Россию и сорвать мирные переговоры, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:34:00+03:00

2025-05-23T01:34:00+03:00

2025-05-23T09:56:00+03:00

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золтан кошкович

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Киевский режим, направляя беспилотники на Москву, пытается спровоцировать Россию и сорвать мирные переговоры, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Они пытаются спровоцировать массированный удар по Киеву, чтобы потом ныть об этом несколько дней и отказываться вести мирные переговоры", — написал он.В последние дни украинские беспилотники практически непрерывно атакуют территорию России, в том числе столицу. По данным Минобороны, с 8:00 до 20:00 22 мая силы ПВО сбили 159 дронов, из них 22 — над Московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской, шесть — над Брянской, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один — над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250522/kadry-2018414386.html

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в мире, россия, москва, европа, золтан кошкович, вооруженные силы украины