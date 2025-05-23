https://ria.ru/20250523/produktsiya-2018749107.html
Путин отметил качество российской военной продукции
Путин отметил качество российской военной продукции - РИА Новости, 23.05.2025
Путин отметил качество российской военной продукции
Президент России Владимир Путин отметил качество, надежность и эффективность российской военной продукции. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:17:00+03:00
2025-05-23T18:17:00+03:00
2025-05-23T18:21:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил качество, надежность и эффективность российской военной продукции.Он заявил, что Россия продолжает оставаться в пятёрке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям."Это ещё раз подтверждает качество, надёжность и эффективность выпускаемой нашими оружейниками военной продукции. Безусловно, интерес к ней растет, и мы понимаем почему", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250310/ft-2004007325.html
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владимир путин, россия
Путин отметил качество российской военной продукции
Путин отметил качество, надежность и эффективность российской военной продукции