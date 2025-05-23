https://ria.ru/20250523/produktsiya-2018749107.html

Путин отметил качество российской военной продукции

Путин отметил качество российской военной продукции - РИА Новости, 23.05.2025

Путин отметил качество российской военной продукции

Президент России Владимир Путин отметил качество, надежность и эффективность российской военной продукции. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:17:00+03:00

2025-05-23T18:17:00+03:00

2025-05-23T18:21:00+03:00

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил качество, надежность и эффективность российской военной продукции.Он заявил, что Россия продолжает оставаться в пятёрке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям."Это ещё раз подтверждает качество, надёжность и эффективность выпускаемой нашими оружейниками военной продукции. Безусловно, интерес к ней растет, и мы понимаем почему", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250310/ft-2004007325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия