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Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества - РИА Новости, 23.05.2025
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13:29 23.05.2025 (обновлено: 15:04 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/prilozhenie-2018643165.html
Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества
Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества - РИА Новости, 23.05.2025
Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества
Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:29:00+03:00
2025-05-23T15:04:00+03:00
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем мошенническом действии, а также иметь "тревожную кнопку" для помощи от злоумышленников, сообщил замминистра Александр Шойтов."Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи - это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться", - сказал он в рамках форума Positive Hack Days."В июне мы планируем начать создание платформы. Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС", - добавил Шойтов.По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. А на следующий год министерство ожидает полномасштабного внедрения.По словам замминистра, мобильное приложение станет частью большой информационной системы для противодействия кибермошенничеству.В эту же систему входит единая национальная антифрод-платформа, где будут объединены Центробанк, МВД, Минцифры, банки. Шойтов рассказал, что в платформе будет иметься своя система искусственного интеллекта, свои средства, которые будут верифицировать и унифицировать данные от систем других участников - это позволит выдавать обобщенную верифицированную информацию для реагирования.
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россия, общество, технологии
Россия, Общество, Технологии
Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества

Минцифры начнет разработку приложения для защиты от кибермошенничества в июне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем мошенническом действии, а также иметь "тревожную кнопку" для помощи от злоумышленников, сообщил замминистра Александр Шойтов.
"Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи - это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться", - сказал он в рамках форума Positive Hack Days.
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"В июне мы планируем начать создание платформы. Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС", - добавил Шойтов.
По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. А на следующий год министерство ожидает полномасштабного внедрения.
По словам замминистра, мобильное приложение станет частью большой информационной системы для противодействия кибермошенничеству.
В эту же систему входит единая национальная антифрод-платформа, где будут объединены Центробанк, МВД, Минцифры, банки. Шойтов рассказал, что в платформе будет иметься своя система искусственного интеллекта, свои средства, которые будут верифицировать и унифицировать данные от систем других участников - это позволит выдавать обобщенную верифицированную информацию для реагирования.
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