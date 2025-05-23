https://ria.ru/20250523/prilozhenie-2018643165.html

Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества

Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества - РИА Новости, 23.05.2025

Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества

Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:29:00+03:00

2025-05-23T13:29:00+03:00

2025-05-23T15:04:00+03:00

россия

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем мошенническом действии, а также иметь "тревожную кнопку" для помощи от злоумышленников, сообщил замминистра Александр Шойтов."Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи - это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться", - сказал он в рамках форума Positive Hack Days."В июне мы планируем начать создание платформы. Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС", - добавил Шойтов.По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. А на следующий год министерство ожидает полномасштабного внедрения.По словам замминистра, мобильное приложение станет частью большой информационной системы для противодействия кибермошенничеству.В эту же систему входит единая национальная антифрод-платформа, где будут объединены Центробанк, МВД, Минцифры, банки. Шойтов рассказал, что в платформе будет иметься своя система искусственного интеллекта, свои средства, которые будут верифицировать и унифицировать данные от систем других участников - это позволит выдавать обобщенную верифицированную информацию для реагирования.

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018058639.html

https://ria.ru/20250523/vtb-2018578794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, технологии