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Защита оспорит приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью - РИА Новости, 23.05.2025
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18:14 23.05.2025 (обновлено: 18:53 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/prigovor-2018748562.html
Защита оспорит приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Защита оспорит приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью - РИА Новости, 23.05.2025
Защита оспорит приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью
Адвокат Игорь Поповский сообщил журналистам о намерении оспорить 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики по делу о подрыве... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:14:00+03:00
2025-05-23T18:53:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Адвокат Игорь Поповский сообщил журналистам о намерении оспорить 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб.Второй западный окружной военный рассмотрел дело Сидики на выездных заседаниях в здании Рязанского гарнизонного военного суда. В пятницу суд огласил приговор, назначив Сидики наказание в виде 29 лет лишения свободы."Мы, естественно, будем обжаловать этот приговор... В целом Руслан согласился с размером материального ущерба. Мы его в принципе оспаривать не будем. Но мы не согласны с квалификацией предъявленных ему обвинений и сроком наказания", - сообщил Поповский.Гражданин России и Италии Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.
https://ria.ru/20240821/terakt-1967448796.html
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рязань, происшествия
Рязань, Происшествия
Защита оспорит приговор подорвавшему железную дорогу под Рязанью

Защита оспорит приговор Сидики, подорвавшему ж/д под Рязанью по заданию Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГражданин России и Италии Руслан Сидики*
Гражданин России и Италии Руслан Сидики* - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Гражданин России и Италии Руслан Сидики*. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Адвокат Игорь Поповский сообщил журналистам о намерении оспорить 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики по делу о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб.
Второй западный окружной военный рассмотрел дело Сидики на выездных заседаниях в здании Рязанского гарнизонного военного суда. В пятницу суд огласил приговор, назначив Сидики наказание в виде 29 лет лишения свободы.
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"Мы, естественно, будем обжаловать этот приговор... В целом Руслан согласился с размером материального ущерба. Мы его в принципе оспаривать не будем. Но мы не согласны с квалификацией предъявленных ему обвинений и сроком наказания", - сообщил Поповский.
Гражданин России и Италии Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.
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