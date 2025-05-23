https://ria.ru/20250523/pridnestrove-2018580126.html

В Приднестровье продлили режим террористической опасности

В Приднестровье продлили режим террористической опасности - РИА Новости, 23.05.2025

В Приднестровье продлили режим террористической опасности

Режим террористической опасности будет действовать в Приднестровье до устранения террористической угрозы, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:29:00+03:00

2025-05-23T08:29:00+03:00

2025-05-23T08:51:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Режим террористической опасности будет действовать в Приднестровье до устранения террористической угрозы, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность", - сказал Красносельский. Лидер ПМР добавил, что в Приднестровье обеспечивали и будут обеспечивать меры безопасности граждан на массовых мероприятиях. "Мы были накрыты серией терактов, притом очень серьезными терактами, они раскрыты, расследованы, и есть полностью вся фактура этих терактов, это требует отдельного изучения", - отметил Красносельский. Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250523/glava-2018579108.html

https://ria.ru/20250518/voyna-2017682491.html

https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html

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в мире, тирасполь, кишинев, молдавия, вадим красносельский, служба безопасности украины, обсе