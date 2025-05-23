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В Приднестровье продлили режим террористической опасности - РИА Новости, 23.05.2025
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08:29 23.05.2025 (обновлено: 08:51 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/pridnestrove-2018580126.html
В Приднестровье продлили режим террористической опасности
В Приднестровье продлили режим террористической опасности - РИА Новости, 23.05.2025
В Приднестровье продлили режим террористической опасности
Режим террористической опасности будет действовать в Приднестровье до устранения террористической угрозы, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:29:00+03:00
2025-05-23T08:51:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Режим террористической опасности будет действовать в Приднестровье до устранения террористической угрозы, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность", - сказал Красносельский. Лидер ПМР добавил, что в Приднестровье обеспечивали и будут обеспечивать меры безопасности граждан на массовых мероприятиях. "Мы были накрыты серией терактов, притом очень серьезными терактами, они раскрыты, расследованы, и есть полностью вся фактура этих терактов, это требует отдельного изучения", - отметил Красносельский. Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250523/glava-2018579108.html
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в мире, тирасполь, кишинев, молдавия, вадим красносельский, служба безопасности украины, обсе
В мире, Тирасполь, Кишинев, Молдавия, Вадим Красносельский, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
В Приднестровье продлили режим террористической опасности

В Приднестровье продлили режим террористической опасности до устранения угрозы

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Режим террористической опасности будет действовать в Приднестровье до устранения террористической угрозы, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность", - сказал Красносельский.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Глава ПМР высказался о заморозке переговоров Тирасполя и Кишинева
08:18
Лидер ПМР добавил, что в Приднестровье обеспечивали и будут обеспечивать меры безопасности граждан на массовых мероприятиях.
"Мы были накрыты серией терактов, притом очень серьезными терактами, они раскрыты, расследованы, и есть полностью вся фактура этих терактов, это требует отдельного изучения", - отметил Красносельский.
Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией
18 мая, 13:34
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья
11 мая, 08:22
 
В миреТираспольКишиневМолдавияВадим КрасносельскийСлужба безопасности УкраиныОБСЕ
 
 
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