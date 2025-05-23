https://ria.ru/20250523/pridnestrove-2018576303.html

В Приднестровье оценили ситуацию вокруг республики как стабильную

В Приднестровье оценили ситуацию вокруг республики как стабильную - РИА Новости, 23.05.2025

В Приднестровье оценили ситуацию вокруг республики как стабильную

В Приднестровье оценивают как стабильную обстановку вокруг республики, никаких конфликтов нет, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:21:00+03:00

2025-05-23T07:21:00+03:00

2025-05-23T07:21:00+03:00

молдавия

россия

украина

вадим красносельский

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. В Приднестровье оценивают как стабильную обстановку вокруг республики, никаких конфликтов нет, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Ситуация, касающаяся военной составляющей, стабильная. Миротворцы работают. Личный состав несет службу. Несут службу российские миротворцы, несут службу приднестровские миротворцы и молдавские миротворцы. Никаких конфликтов нет", - сказал Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250523/pridnestrove-2018574146.html

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html

молдавия

россия

украина

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молдавия, россия, украина, вадим красносельский, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе