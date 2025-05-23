https://ria.ru/20250523/pridnestrove-2018574146.html

Тирасполь не видит попыток Молдавии разрушить миротворческую операцию

Тирасполь не видит попыток Молдавии разрушить миротворческую операцию - РИА Новости, 23.05.2025

Тирасполь не видит попыток Молдавии разрушить миротворческую операцию

Тирасполь не видит попыток Молдавии разрушить механизм миротворческой операции в Приднестровье, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:20:00+03:00

2025-05-23T06:20:00+03:00

2025-05-23T06:20:00+03:00

молдавия

россия

тирасполь

вадим красносельский

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Тирасполь не видит попыток Молдавии разрушить механизм миротворческой операции в Приднестровье, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я выскажу свое мнение. На сегодняшний день я не вижу попыток Молдовы разрушить механизм миротворческой операции. Механизмы работают. Работает Объединенная контрольная комиссия (ОКК), работает Объединенное военное командование (ОВК)", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что помимо миротворческой миссии России в регионе работают миротворцы Приднестровья и Молдавии. "Я бы посоветовал молдавским коллегам быть крайне аккуратными, когда речь идет о работе ОКК, ОВК и влиянии на них. Это может быть истолковано так, что вы, допустим, пытаетесь нарушить механизмы миротворческой операции. Я не вижу, чтобы Молдова шла по пути разрушения миротворческого механизма. Этого нет на сегодняшний день. Так я вижу, так мне докладывают мои подчиненные сотрудники, кто участвует в работе данных комиссий", - отметил Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997876794.html

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молдавия, россия, тирасполь, вадим красносельский, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе