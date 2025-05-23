https://ria.ru/20250523/pozhar-2018616744.html
МЧС направило дополнительные силы к забайкальскому селу Линево из-за пожара
МЧС направило дополнительные силы к забайкальскому селу Линево из-за пожара - РИА Новости, 23.05.2025
МЧС направило дополнительные силы к забайкальскому селу Линево из-за пожара
МЧС направило дополнительные силы для защиты от ландшафтного пожара площадью 300 гектаров села Линево Озеро в Хилокском районе Забайкальского края, рассказали... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:46:00+03:00
2025-05-23T11:46:00+03:00
2025-05-23T11:52:00+03:00
происшествия
хилокский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МЧС направило дополнительные силы для защиты от ландшафтного пожара площадью 300 гектаров села Линево Озеро в Хилокском районе Забайкальского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В 1,5 километрах от села Линево Озеро продолжает действовать ландшафтный пожар площадью 300 гектаров. Из-за густой сухой растительности существует риск быстрого распространения пожара, а также потенциальная угроза перехода пожара на жилые строения", - говорится в сообщении.Отмечается, что для защиты населенного пункта от огня министерство направило дополнительные силы - всего более 30 человек и 19 единиц техники.В селе проживают около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018530205.html
хилокский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хилокский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хилокский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС направило дополнительные силы к забайкальскому селу Линево из-за пожара
МЧС направило допсилы для защиты села Линево в Забайкалье от ландшафтного пожара