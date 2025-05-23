Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 23.05.2025 (обновлено: 21:00 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/posobie-2018776024.html
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток - РИА Новости, 23.05.2025
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:47:00+03:00
2025-05-23T21:00:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b20eb73bdba8ac8ed9770eb692c9b6ee.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, документ доступен в думской электронной базе. В четверг премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что размер пособия по беременности для студенток очной формы обучения будет рассчитываться, исходя из прожиточного минимума региона, и в среднем может достигать до 90 тысяч рублей. Глава кабмина уточнил, что данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. "В целях реализации политики государства, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми, законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в соответствии с ФЗ от 24 октября 1997 года №134 "О прожиточном минимуме в РФ" независимо от факта получения стипендии", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Кроме того, полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам студенткам предлагается передать Социальному фонду России и проводить выплату за счет средств федерального бюджета, указали в пояснительной записке. Как уточнили в Государственной думе, закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20250123/mintrud-1995086183.html
https://ria.ru/20250522/mishustin-2018489591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_15b447eb01248969392bfdc3b7477518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток

Правительство внесло в ГД проект об увеличении пособия для беременных студенток

© Depositphotos.com / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, документ доступен в думской электронной базе.
В четверг премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что размер пособия по беременности для студенток очной формы обучения будет рассчитываться, исходя из прожиточного минимума региона, и в среднем может достигать до 90 тысяч рублей. Глава кабмина уточнил, что данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Студенткам очных отделений повысят пособия по беременности
23 января, 10:18
«
"В целях реализации политики государства, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми, законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в соответствии с ФЗ от 24 октября 1997 года №134 "О прожиточном минимуме в РФ" независимо от факта получения стипендии", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля.
Кроме того, полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам студенткам предлагается передать Социальному фонду России и проводить выплату за счет средств федерального бюджета, указали в пояснительной записке.
Как уточнили в Государственной думе, закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток
22 мая, 17:31
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала