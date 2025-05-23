https://ria.ru/20250523/posobie-2018776024.html

В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток

В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток - РИА Новости, 23.05.2025

В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:47:00+03:00

2025-05-23T20:47:00+03:00

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общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, документ доступен в думской электронной базе. В четверг премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что размер пособия по беременности для студенток очной формы обучения будет рассчитываться, исходя из прожиточного минимума региона, и в среднем может достигать до 90 тысяч рублей. Глава кабмина уточнил, что данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. "В целях реализации политики государства, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми, законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в соответствии с ФЗ от 24 октября 1997 года №134 "О прожиточном минимуме в РФ" независимо от факта получения стипендии", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Кроме того, полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам студенткам предлагается передать Социальному фонду России и проводить выплату за счет средств федерального бюджета, указали в пояснительной записке. Как уточнили в Государственной думе, закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20250123/mintrud-1995086183.html

https://ria.ru/20250522/mishustin-2018489591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф