https://ria.ru/20250523/poshliny-2018780377.html
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами - РИА Новости, 24.05.2025
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами
Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T21:27:00+03:00
2025-05-23T21:27:00+03:00
2025-05-24T00:17:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
европа
экономика
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты.Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не питает надежды добиться торговой сделки со Старым Светом."Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", — предупредил он.Хозяин Белого дома разъяснил, что компании из ЕС могут избежать тарифов в случае строительства заводов в Штатах. При этом Трамп заявил, что страна уже получает "практически 12 триллионов долларов".По словам президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, европа, экономика
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Европа, Экономика
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами
Трамп: пошлины в 50% заставят европейские компании перенести производство в США
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты.
Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не питает надежды добиться торговой сделки со Старым Светом.
«
"Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", — предупредил он.
Хозяин Белого дома разъяснил, что компании из ЕС могут избежать тарифов в случае строительства заводов в Штатах. При этом Трамп заявил, что страна уже получает "практически 12 триллионов долларов".
По словам президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.