https://ria.ru/20250523/poshliny-2018780377.html

Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами

Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами - РИА Новости, 24.05.2025

Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T21:27:00+03:00

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2025-05-24T00:17:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

европа

экономика

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты.Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не питает надежды добиться торговой сделки со Старым Светом."Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", — предупредил он.Хозяин Белого дома разъяснил, что компании из ЕС могут избежать тарифов в случае строительства заводов в Штатах. При этом Трамп заявил, что страна уже получает "практически 12 триллионов долларов".По словам президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.

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сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, европа, экономика