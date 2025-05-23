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Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами - РИА Новости, 24.05.2025
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21:27 23.05.2025 (обновлено: 00:17 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018780377.html
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами - РИА Новости, 24.05.2025
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами
Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты. РИА Новости, 24.05.2025
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сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
европа
экономика
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты.Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не питает надежды добиться торговой сделки со Старым Светом.&quot;Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину&quot;, — предупредил он.Хозяин Белого дома разъяснил, что компании из ЕС могут избежать тарифов в случае строительства заводов в Штатах. При этом Трамп заявил, что страна уже получает "практически 12 триллионов долларов".По словам президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, европа, экономика
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Европа, Экономика
Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами

Трамп: пошлины в 50% заставят европейские компании перенести производство в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил намерение добиться при помощи пошлин в 50 процентов переноса производства из Европы в Штаты.
Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не питает надежды добиться торговой сделки со Старым Светом.
«

"Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", — предупредил он.

Хозяин Белого дома разъяснил, что компании из ЕС могут избежать тарифов в случае строительства заводов в Штатах. При этом Трамп заявил, что страна уже получает "практически 12 триллионов долларов".
По словам президента, практика введения пошлин нацелена не на конфронтацию, а на создание стимулов для возрождения промышленности и создания рабочих мест в США.
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СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреЕвропаЭкономика
 
 
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