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Портнов накануне смерти встречался с Зеленским, утверждает Шарий

Портнов накануне смерти встречался с Зеленским, утверждает Шарий - РИА Новости, 23.05.2025

Портнов накануне смерти встречался с Зеленским, утверждает Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого в среду застрелили в Испании, РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:46:00+03:00

2025-05-23T18:46:00+03:00

2025-05-23T18:48:00+03:00

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убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого в среду застрелили в Испании, в минувшие выходные ездил в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. "Убитый в Мадриде Андрей Портнов, по моей информации, субботу и воскресенье провел в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой офиса президента Ермаком... Вернулся он в понедельник", - написал Шарий в пятницу в своем Telegram-канале. Позднее Шарий написал, что в Киеве Портнов, возможно, выдвинул Зеленскому и Ермаку некие требования, связанные с имевшимся у него компроматом. По словам блогера, ряд украинских политиков также знали о встрече, их имена не называются. В этой связи Шарий обратился к европейским правоохранителям с призывом проверить информацию о пересечении границы Украины Портновым. В среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение.

https://ria.ru/20250522/ubiystvo-2018368189.html

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