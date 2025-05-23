https://ria.ru/20250523/portnov-2018689641.html

СМИ: полиция рассматривает версию заказного убийства в деле Портнова

СМИ: полиция рассматривает версию заказного убийства в деле Портнова - РИА Новости, 23.05.2025

СМИ: полиция рассматривает версию заказного убийства в деле Портнова

Испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в деле об убийстве Андрея Портнова - бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:08:00+03:00

2025-05-23T15:08:00+03:00

2025-05-23T15:08:00+03:00

в мире

мадрид

андрей портнов (политик)

виктор янукович

убийство андрея портнова в испании

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МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в деле об убийстве Андрея Портнова - бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает газета Pais. "Убийство 52-летнего украинского адвоката Андрея Портнова вновь поставило испанскую полицию лицом к лицу с очевидным заказным убийством, совершённым киллерами… Выдвигаются две основные гипотезы: что это политическое преступление или сведение счетов из-за финансовых долгов или сомнительных деловых сделок", - пишет издание. По его информации, нападение было тщательно спланировано, а киллер, совершивший девять выстрелов, скрылся с помощью сообщников. Полиция предполагает, что путь их отхода был заранее подготовлен. Отмечается, что исполнитель убийства стрелял Портнову в спину, когда тот возвращался к своему автомобилю после того, как отвез детей в школу. Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийца вел наблюдение за Портновым в течение нескольких дней и хорошо знал его привычки, пишет газета. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.

https://ria.ru/20250522/ubiystvo-2018368189.html

https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html

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в мире, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, убийство андрея портнова в испании