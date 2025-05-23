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Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
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18:28 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/portfel-2018752344.html
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:28:00+03:00
2025-05-23T18:28:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный - это десятки миллиардов долларов. И нужно активно наращивать объемы экспортных поставок", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин

Путин: сумма заказов на военную продукцию из РФ достигает десятков млрд долларов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный - это десятки миллиардов долларов. И нужно активно наращивать объемы экспортных поставок", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Танк Т-72Б3М - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту вооружений, пишет FT
10 марта, 09:23
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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