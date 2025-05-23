https://ria.ru/20250523/portfel-2018752344.html

Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин

Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025

Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин

Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:28:00+03:00

2025-05-23T18:28:00+03:00

2025-05-23T18:28:00+03:00

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный - это десятки миллиардов долларов. И нужно активно наращивать объемы экспортных поставок", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250310/ft-2004007325.html

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2025

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россия, владимир путин, в мире