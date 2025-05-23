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Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2025
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:28:00+03:00
2025-05-23T18:28:00+03:00
2025-05-23T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный - это десятки миллиардов долларов. И нужно активно наращивать объемы экспортных поставок", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, заявил Путин
Путин: сумма заказов на военную продукцию из РФ достигает десятков млрд долларов