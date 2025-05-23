Рейтинг@Mail.ru
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:01 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/popova-2018620702.html
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму - РИА Новости, 23.05.2025
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму
Показатели воды, песка, рыбы на территории Крыма и Севастополя соответствуют норме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:01:00+03:00
2025-05-23T12:01:00+03:00
туризм
республика крым
севастополь
керченский пролив
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008113971_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_46b5d0f9ee45cfeec8bdb71f97fadca4.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Показатели воды, песка, рыбы на территории Крыма и Севастополя соответствуют норме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел розлив мазута из-за крушения танкеров. "На территории Республики Крым и Севастополя также отклонений мы не видим. Все соответствует норме по всем показателям, по всем пробам", - сказала Попова журналистам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250427/krym-2013649661.html
https://ria.ru/20250422/krym-2012633867.html
республика крым
севастополь
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008113971_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7eaf24eae0c0ca84cbbeacbcee29a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, севастополь, керченский пролив, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Туризм, Республика Крым, Севастополь, Керченский пролив, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму

Попова: показатели воды, песка, рыбы в Крыму и Севастополе соответствуют норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже в Крыму
Отдыхающие загорают на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие загорают на пляже в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Показатели воды, песка, рыбы на территории Крыма и Севастополя соответствуют норме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел розлив мазута из-за крушения танкеров.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В США назвали Крым безопасным регионом для туристов
27 апреля, 05:50
"На территории Республики Крым и Севастополя также отклонений мы не видим. Все соответствует норме по всем показателям, по всем пробам", - сказала Попова журналистам.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Отдыхающие в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Крым полностью подготовит пляжи к приему туристов до 1 июня
22 апреля, 01:34
 
ТуризмРеспублика КрымСевастопольКерченский проливАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала