https://ria.ru/20250523/popova-2018620702.html

Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму

Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму - РИА Новости, 23.05.2025

Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии воды в Крыму

Показатели воды, песка, рыбы на территории Крыма и Севастополя соответствуют норме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:01:00+03:00

2025-05-23T12:01:00+03:00

2025-05-23T12:01:00+03:00

туризм

республика крым

севастополь

керченский пролив

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Показатели воды, песка, рыбы на территории Крыма и Севастополя соответствуют норме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел розлив мазута из-за крушения танкеров. "На территории Республики Крым и Севастополя также отклонений мы не видим. Все соответствует норме по всем показателям, по всем пробам", - сказала Попова журналистам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250427/krym-2013649661.html

https://ria.ru/20250422/krym-2012633867.html

республика крым

севастополь

керченский пролив

россия

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республика крым, севастополь, керченский пролив, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия