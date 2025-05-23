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В Польше заявили о перехвате российского Су-24 - РИА Новости, 23.05.2025
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17:39 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/polsha-2018738565.html
В Польше заявили о перехвате российского Су-24
В Польше заявили о перехвате российского Су-24 - РИА Новости, 23.05.2025
В Польше заявили о перехвате российского Су-24
Военно-воздушные силы Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Владислав... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:39:00+03:00
2025-05-23T17:39:00+03:00
польша
россия
балтийское море
владислав косиняк-камыш
нато
су-24
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info."Вечером 22 мая Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским ВВС, дислоцированным в Литве, перехватить российский самолет Су-24, совершавший опасные маневры", — сказал он.Косиняк-Камыш добавил, что эти маневры якобы указывают на то, что это "не случайные действия".Как отмечают в Минобороны России, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20250523/polsha-2018460468.html
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018503800.html
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польша, россия, балтийское море, владислав косиняк-камыш , нато, су-24, в мире
Польша, Россия, Балтийское море, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, Су-24, В мире
В Польше заявили о перехвате российского Су-24

ВВС Польши подняли на перехват российского Су-24 над Балтийским морем

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-24 ВКС России
Бомбардировщик Су-24 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Бомбардировщик Су-24 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.
"Вечером 22 мая Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским ВВС, дислоцированным в Литве, перехватить российский самолет Су-24, совершавший опасные маневры", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Косиняк-Камыш добавил, что эти маневры якобы указывают на то, что это "не случайные действия".
Как отмечают в Минобороны России, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Москва - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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ПольшаРоссияБалтийское мореВладислав Косиняк-КамышНАТОСу-24В мире
 
 
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