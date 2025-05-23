https://ria.ru/20250523/politsiya-2018781695.html

Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши

Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши - РИА Новости, 23.05.2025

Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши

В Воронеже полиция ищет неизвестного, стрелявшего в местного жителя в Россоши, рассказали в УМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:41:00+03:00

2025-05-23T21:41:00+03:00

2025-05-23T22:13:00+03:00

происшествия

воронеж

россошь

россошанский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. В Воронеже полиция ищет неизвестного, стрелявшего в местного жителя в Россоши, рассказали в УМВД по региону в Telegram-канале."Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся", — говорится в заявлении. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция устанавливает местонахождение нападавшего для его задержания. По версии следствия, днем 23 мая около вокзала в Россоши неустановленный открыл стрельбу по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250523/belorussiya-2018780855.html

воронеж

россошь

россошанский район

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происшествия, воронеж, россошь, россошанский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)