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Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши - РИА Новости, 23.05.2025
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21:41 23.05.2025 (обновлено: 22:13 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/politsiya-2018781695.html
Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши
Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши - РИА Новости, 23.05.2025
Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши
В Воронеже полиция ищет неизвестного, стрелявшего в местного жителя в Россоши, рассказали в УМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:41:00+03:00
2025-05-23T22:13:00+03:00
происшествия
воронеж
россошь
россошанский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. В Воронеже полиция ищет неизвестного, стрелявшего в местного жителя в Россоши, рассказали в УМВД по региону в Telegram-канале."Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся", — говорится в заявлении. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция устанавливает местонахождение нападавшего для его задержания. По версии следствия, днем 23 мая около вокзала в Россоши неустановленный открыл стрельбу по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250523/belorussiya-2018780855.html
воронеж
россошь
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происшествия, воронеж, россошь, россошанский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Россошь, Россошанский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция в Воронеже ищет неизвестного, стрелявшего в человека в Россоши

Полиция в Воронеже ищет человека, стрелявшего в жителя Россоши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. В Воронеже полиция ищет неизвестного, стрелявшего в местного жителя в Россоши, рассказали в УМВД по региону в Telegram-канале.
«
"Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся", — говорится в заявлении.
Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Полиция устанавливает местонахождение нападавшего для его задержания.
По версии следствия, днем 23 мая около вокзала в Россоши неустановленный открыл стрельбу по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки.
Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияВоронежРоссошьРоссошанский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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