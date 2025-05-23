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ВСУ используют жителей Краматорска как живой щит, заявили в подполье
ВСУ используют жителей Краматорска как живой щит, заявили в подполье - РИА Новости, 23.05.2025
ВСУ используют жителей Краматорска как живой щит, заявили в подполье
Украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах густонаселенных многоквартирных жилых домов в оккупированном Краматорске... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:36:00+03:00
2025-05-23T03:36:00+03:00
2025-05-23T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
волноваха
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах густонаселенных многоквартирных жилых домов в оккупированном Краматорске в ДНР, используя гражданских как живой щит, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "ВСУ размещают склады с вооружением и с БК на первых этажах жилых домов в Краматорске. При этом мирных жителей из таких домов не эвакуируют. Более того, запрещают уезжать. На протесты гражданских украинские боевики реагируют крайне агрессивно. Фактически население Краматорска берется киевским режимом в заложники и используется в качестве живого щита", - сказал РИА Новости представитель антифашистского подполья. Подобная тактика ранее использовалась украинскими войсками в Волновахе, Мариуполе, Авдеевке, Артемовске и в других городах, оказавшихся под оккупацией киевского режима.
https://ria.ru/20250521/vsu-2018191941.html
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краматорск, донецкая народная республика, волноваха, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют жителей Краматорска как живой щит, заявили в подполье
ВСУ используют жителей оккупированного Краматорска как живой щит