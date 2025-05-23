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В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота - РИА Новости, 23.05.2025
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08:57 23.05.2025 (обновлено: 09:57 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/podozrevaemye-2018581670.html
В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота
В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота - РИА Новости, 23.05.2025
В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота
Задержаны двое подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата стоимостью более 430 миллионов рублей в Красноярском крае, сообщила в своем Telegram-канале РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:57:00+03:00
2025-05-23T09:57:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
северо-енисейский район
ирина волк
гуэбипк мвд рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата стоимостью более 430 миллионов рублей в Красноярском крае, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным правоохранителей, двое работников вместе со своим знакомым, находясь на территории организации в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, совершили хищение более 60 килограммов золотосодержащего концентрата, что эквивалентно примерно 50 килограммам химически чистого золота. "Оперативники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России при участии службы безопасности золотодобывающего предприятия выявили факт хищения концентрата, содержащего драгоценный металл. В нарушение законодательства в сфере недропользования и оборота драгоценных металлов злоумышленники вывезли концентрат на автомобиле в село Гляден Емельяновского района и спрятали в доме, находящемся в пользовании одного из них. "Золотой песок" хранился в коробке из-под инструментов. Ущерб превышает 434 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, фигуранты подозреваются в хищении различных товарно-материальных ценностей – слесарно-монтажных инструментов, металлических конструкций, светодиодных светильников, принадлежащих золотодобывающему предприятию, стоимость похищенного составила 7,8 миллиона рублей. "Сообщники задержаны полицейскими при участии Росгвардии. Похищенный золотосодержащий концентрат и другие материальные ценности изъяты. Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов перекрыт канал дальнейшего сбыта похищенного драгоценного металла", - подчеркнула Волк. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 и частью пятой статьи 191 УК РФ, которые соединены в одно производство. "Допрошены представитель компании, а также свидетели. Проведены обыски по адресам проживания задержанных, в ходе которых изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается", - добавила официальный представитель МВД РФ.
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красноярский край
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происшествия, россия, красноярский край, северо-енисейский район, ирина волк, гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Ирина Волк, ГУЭБиПК МВД РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота

В Красноярском крае пресекли попытку хищения золота на 430 миллионов рублей

© Ирина Волк/Telegram Задержание подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата в Красноярском крае
 Задержание подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Ирина Волк/Telegram
Задержание подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата в Красноярском крае
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата стоимостью более 430 миллионов рублей в Красноярском крае, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, двое работников вместе со своим знакомым, находясь на территории организации в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, совершили хищение более 60 килограммов золотосодержащего концентрата, что эквивалентно примерно 50 килограммам химически чистого золота.
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"Оперативники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России при участии службы безопасности золотодобывающего предприятия выявили факт хищения концентрата, содержащего драгоценный металл. В нарушение законодательства в сфере недропользования и оборота драгоценных металлов злоумышленники вывезли концентрат на автомобиле в село Гляден Емельяновского района и спрятали в доме, находящемся в пользовании одного из них. "Золотой песок" хранился в коробке из-под инструментов. Ущерб превышает 434 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, фигуранты подозреваются в хищении различных товарно-материальных ценностей – слесарно-монтажных инструментов, металлических конструкций, светодиодных светильников, принадлежащих золотодобывающему предприятию, стоимость похищенного составила 7,8 миллиона рублей.
"Сообщники задержаны полицейскими при участии Росгвардии. Похищенный золотосодержащий концентрат и другие материальные ценности изъяты. Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов перекрыт канал дальнейшего сбыта похищенного драгоценного металла", - подчеркнула Волк.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 и частью пятой статьи 191 УК РФ, которые соединены в одно производство.
"Допрошены представитель компании, а также свидетели. Проведены обыски по адресам проживания задержанных, в ходе которых изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается", - добавила официальный представитель МВД РФ.
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ПроисшествияРоссияКрасноярский крайСеверо-Енисейский районИрина ВолкГУЭБиПК МВД РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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