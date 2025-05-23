https://ria.ru/20250523/podmoskovya-2018765293.html

Около 1,6 тысячи владельцев привили питомцев в парках Подмосковья за месяц

Около 1,6 тысячи владельцев привили питомцев в парках Подмосковья за месяц - РИА Новости, 23.05.2025

Около 1,6 тысячи владельцев привили питомцев в парках Подмосковья за месяц

Порядка 1,6 тысячи владельцев за месяц воспользовались акцией по регистрации, чипированию и вакцинированию своих питомцев через мобильные кабинеты Госветслужбы... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:18:00+03:00

2025-05-23T19:18:00+03:00

2025-05-23T19:18:00+03:00

новости подмосковья

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лосино-петровский

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Порядка 1,6 тысячи владельцев за месяц воспользовались акцией по регистрации, чипированию и вакцинированию своих питомцев через мобильные кабинеты Госветслужбы в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Зарегистрировать домашнего животного можно в едином региональном реестре с конца апреля прямо во время прогулки. Акцию организовали министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и министерство благоустройства региона. Услугой можно воспользоваться в течение всего теплого сезона. "Такой формат пользуется спросом – с начала работы мобильных пунктов акцией уже воспользовались около 1,6 тысячи владельцев. Ветеринары зарегистрировали 578 животных, эта процедура у нас в Подмосковье обязательна для собак. 451 питомцу введен микрочип, который содержит уникальный код, что позволяет идентифицировать животное, вернуть его в случае потери гораздо быстрее и определить хозяина. Также 565 питомцев вакцинировали против бешенства и других болезней в рамках профилактики", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что акция действует в 48 парках Подмосковья. Например, в субботу 24 мая с 10:00 до 14:00 ветеринары будут дежурить в Лосино-Петровский парке. Отвести своего питомца в мобильный кабинет Госветслужбы можно и в Домодедове, там животных принимают в парке "Константиновский" 27 мая с 14:00 до 18:00. В Истре услуга будет доступна в лесопарке "Шишкин лес" с 14:00 до 20:00. В пресс-службе владельцам домашних животных напомнили, что с марта в регионе введена административная ответственность за несвоевременную регистрацию собак. Поставить щенка на учет необходимо в течение 14 дней после достижения им трехмесячного возраста, взрослую собаку – если регистрация не проводилась ранее. Процедура бесплатная и доступна в государственных ветеринарных клиниках Минсельхоза, а также в их мобильных офисах в парках Подмосковья. Для этого питомцу необходим микрочип с уникальным номером, при его отсутствии введение оплачивается отдельно по доступной цене.

https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html

https://ria.ru/20250523/ege-2018765133.html

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лосино-петровский, истра