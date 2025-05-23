Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России
Пленные ВСУ перед обменом заявили, что лучше попасть в тюрьму, чем воевать с РФ
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
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"Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, "стране что-то ты должен" - ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду", - сказал агентству военнопленный Илья Кальдиков.
Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также рассказал, что больше никогда не возьмется за управление.
"Я думаю, что не дойдет до того, что я пойду воевать. Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги", - поделился бывший танкист.
Один из получивших ранение при боевых действиях пленный Кирилл Головин уверен, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на войне.
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"Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, как они говорят, и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму", - подчеркнул Головин.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.