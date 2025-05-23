Рейтинг@Mail.ru
Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 23.05.2025 (обновлено: 21:15 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html
Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России
Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России - РИА Новости, 23.05.2025
Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России
Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:08:00+03:00
2025-05-23T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
курская область
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018778920_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_8f51f9392db0e21230ed471764fdc751.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. "Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, "стране что-то ты должен" - ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду", - сказал агентству военнопленный Илья Кальдиков. Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также рассказал, что больше никогда не возьмется за управление. "Я думаю, что не дойдет до того, что я пойду воевать. Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги", - поделился бывший танкист. Один из получивших ранение при боевых действиях пленный Кирилл Головин уверен, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на войне. "Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, как они говорят, и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму", - подчеркнул Головин. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250523/obmen-2018721873.html
https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018721508.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинские пленные об отказе служить
Украинские пленные перед обменом рассказывали РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. "Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги", - поделился бывший украинский танкист.
2025-05-23T21:08
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018778920_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_3f3ea3187776625f112789c826edf8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, курская область, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Курская область, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России

Пленные ВСУ перед обменом заявили, что лучше попасть в тюрьму, чем воевать с РФ

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Вчера, 16:34
«
"Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, "стране что-то ты должен" - ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду", - сказал агентству военнопленный Илья Кальдиков.
Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также рассказал, что больше никогда не возьмется за управление.
"Я думаю, что не дойдет до того, что я пойду воевать. Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги", - поделился бывший танкист.
Один из получивших ранение при боевых действиях пленный Кирилл Головин уверен, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на войне.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ
15 мая, 07:17
«
"Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, как они говорят, и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму", - подчеркнул Головин.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКурская областьВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала