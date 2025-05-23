https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html

Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России

Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России - РИА Новости, 23.05.2025

Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России

Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:08:00+03:00

2025-05-23T21:08:00+03:00

2025-05-23T21:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

курская область

владимир мединский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018778920_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_8f51f9392db0e21230ed471764fdc751.jpg

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военнопленные перед обменом заявили РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. "Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. Как там говорится, "стране что-то ты должен" - ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду", - сказал агентству военнопленный Илья Кальдиков. Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк также рассказал, что больше никогда не возьмется за управление. "Я думаю, что не дойдет до того, что я пойду воевать. Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги", - поделился бывший танкист. Один из получивших ранение при боевых действиях пленный Кирилл Головин уверен, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на войне. "Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, как они говорят, и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму", - подчеркнул Головин. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250523/obmen-2018721873.html

https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018721508.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские пленные об отказе служить Украинские пленные перед обменом рассказывали РИА Новости, что откажутся пойти на службу снова, потому что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. "Я по-любому откажусь: пускай тюрьма, но я автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги", - поделился бывший украинский танкист. 2025-05-23T21:08 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, курская область, владимир мединский, вооруженные силы украины