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Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
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16:30 23.05.2025 (обновлено: 20:02 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/plen-2018720315.html
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:30:00+03:00
2025-05-23T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018721508.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

Россия вернула из украинского плена 270 военных

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать третьего мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — говорится в сообщении.
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