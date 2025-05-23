https://ria.ru/20250523/plen-2018720315.html
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:30:00+03:00
2025-05-23T16:30:00+03:00
2025-05-23T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018721508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
Россия вернула из украинского плена 270 военных