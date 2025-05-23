https://ria.ru/20250523/plen-2018720315.html

Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными - РИА Новости, 23.05.2025

Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:30:00+03:00

2025-05-23T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018721508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины