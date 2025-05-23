https://ria.ru/20250523/plen-2018640062.html
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю
В период с 17 по 23 мая 46 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:15:00+03:00
2025-05-23T13:15:00+03:00
2025-05-23T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В период с 17 по 23 мая 46 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным, сообщили в Минобороны РФ."В период с 17 по 23 мая 2025 года сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю
МО РФ: 46 боевиков ВСУ сдались в плен за неделю