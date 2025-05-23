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Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 23.05.2025 (обновлено: 13:21 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/plen-2018640062.html
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю
В период с 17 по 23 мая 46 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:15:00+03:00
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В период с 17 по 23 мая 46 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным, сообщили в Минобороны РФ."В период с 17 по 23 мая 2025 года сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о количестве сдавшихся в плен боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: 46 боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В период с 17 по 23 мая 46 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 17 по 23 мая 2025 года сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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