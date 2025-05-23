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В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика - РИА Новости, 23.05.2025
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17:35 23.05.2025 (обновлено: 17:37 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/pjatigorsk-2018737249.html
В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика
В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика - РИА Новости, 23.05.2025
В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика
Ангар с капсулами пластика горит на площади 1000 квадратных метров в Пятигорске, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:35:00+03:00
2025-05-23T17:37:00+03:00
происшествия
пятигорск
россия
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ПЯТИГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Ангар с капсулами пластика горит на площади 1000 квадратных метров в Пятигорске, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю. "Город Пятигорск, Промзона-2, происходит горение ангара с капсулами пластика, предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров. Реагирование от РСЧС: 50 человек и 13 единиц техники. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении. Глава города Дмитрий Ворошилов также сообщил о пожаре. "В 15.00 на пульт ЕДДС поступила информация о возгорании на складе вторичной переработки в промзоне. Бригады пожарных работают на месте. Площадь возгорание 1000 метров", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале.
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происшествия, пятигорск, россия, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Россия, Ставропольский край
В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика

В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика на площади 1000 квадратов

© Ворошилов/TelegramПожар в ангаре с капсулами пластика в Пятигорске. 23 мая 2025
Пожар в ангаре с капсулами пластика в Пятигорске. 23 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Ворошилов/Telegram
Пожар в ангаре с капсулами пластика в Пятигорске. 23 мая 2025
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ПЯТИГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Ангар с капсулами пластика горит на площади 1000 квадратных метров в Пятигорске, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю.
"Город Пятигорск, Промзона-2, происходит горение ангара с капсулами пластика, предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров. Реагирование от РСЧС: 50 человек и 13 единиц техники. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении.
Глава города Дмитрий Ворошилов также сообщил о пожаре. "В 15.00 на пульт ЕДДС поступила информация о возгорании на складе вторичной переработки в промзоне. Бригады пожарных работают на месте. Площадь возгорание 1000 метров", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале.
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