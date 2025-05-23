https://ria.ru/20250523/pjatigorsk-2018737249.html

В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика

В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика - РИА Новости, 23.05.2025

В Пятигорске загорелся ангар с капсулами пластика

Ангар с капсулами пластика горит на площади 1000 квадратных метров в Пятигорске, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:35:00+03:00

2025-05-23T17:35:00+03:00

2025-05-23T17:37:00+03:00

происшествия

пятигорск

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Ангар с капсулами пластика горит на площади 1000 квадратных метров в Пятигорске, угрозы распространения огня нет, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Ставропольскому краю. "Город Пятигорск, Промзона-2, происходит горение ангара с капсулами пластика, предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров. Реагирование от РСЧС: 50 человек и 13 единиц техники. Угрозы распространения нет", – говорится в сообщении. Глава города Дмитрий Ворошилов также сообщил о пожаре. "В 15.00 на пульт ЕДДС поступила информация о возгорании на складе вторичной переработки в промзоне. Бригады пожарных работают на месте. Площадь возгорание 1000 метров", – написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982801251.html

пятигорск

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пятигорск, россия, ставропольский край