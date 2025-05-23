https://ria.ru/20250523/pesnya-2018604580.html
Джигурда написал песню на стихи Лаврова
Джигурда написал песню на стихи Лаврова - РИА Новости, 23.05.2025
Джигурда написал песню на стихи Лаврова
Актер и певец Никита Джигурда сообщил РИА Новости, что написал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:59:00+03:00
2025-05-23T10:59:00+03:00
2025-05-23T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда сообщил РИА Новости, что написал песню на стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного", - сказал собеседник агентства. Как уточнил Джигурда, стихи были написаны Лавровым ещё до вступления в должность, однако, по мнению артиста, они отражают и сегодняшнее душевное состояние дипломата. "Может, Сергей Лавров - реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?" - предположил Джигурда. Джигурда поделился с РИА Новости видео с исполнением композиции. В четверг президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006001844.html
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Песня в исполнении Никиты Джигурды на стихи Сергея Лаврова
Никита Джигурда рассказал РИА Новости, что записал песню на стихи Лаврова, и поделился видео с новой композицией.
Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного
Также Джигурда предположил, что Лавров - реинкарнация прославленного русского писателя и дипломата Александра Грибоедова.
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Награждение Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил Лаврову высшую награду России - орден Святого Андрея Первозванного. Глава МИД в своей речи после награждения заявил, что воспринимает эту награду как оценку работы МИД.
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россия, сергей лавров, никита джигурда, владимир путин
Шоубиз, Россия, Сергей Лавров, Никита Джигурда, Владимир Путин
Джигурда написал песню на стихи Лаврова
Джигурда написал песню на стихи главы МИД Лаврова