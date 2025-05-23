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Песков прокомментировал возможное лишение Венгрии права голоса - РИА Новости, 23.05.2025
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12:43 23.05.2025 (обновлено: 12:46 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/peskov-2018632998.html
Песков прокомментировал возможное лишение Венгрии права голоса
Песков прокомментировал возможное лишение Венгрии права голоса - РИА Новости, 23.05.2025
Песков прокомментировал возможное лишение Венгрии права голоса
Государства Евросоюза полны определенных противоречий, нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран с собственной позицией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:43:00+03:00
2025-05-23T12:46:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
россия
дмитрий песков
виктор орбан
дидье рейндерс
евросоюз
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государства Евросоюза полны определенных противоречий, нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран с собственной позицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе. "В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определенные противоречия: существует такой определенный мейнстрим ЕСовский, европейский, который абсолютно, скажем, не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса. Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей Договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу.
https://ria.ru/20250521/budapesht-2018280233.html
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
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в мире, венгрия, будапешт, россия, дмитрий песков, виктор орбан, дидье рейндерс, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Еврокомиссия
Песков прокомментировал возможное лишение Венгрии права голоса

Песков: нынешний мейнстрим ЕС не нравится ряду стран с собственной позицией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государства Евросоюза полны определенных противоречий, нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран с собственной позицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе.
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"В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определенные противоречия: существует такой определенный мейнстрим ЕСовский, европейский, который абсолютно, скажем, не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса.
Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей Договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу.
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