https://ria.ru/20250523/peskov-2018631784.html
Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле
Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2025
Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле
Система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:37:00+03:00
2025-05-23T12:37:00+03:00
2025-05-23T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наше ПВО эффективно борется с этим, с этими атаками", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241121/peskov-1984933227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле
Песков: система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева