https://ria.ru/20250523/peskov-2018631784.html

Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле

Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2025

Система ПВО эффективно борется с украинскими атаками, заявили в Кремле

Система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:37:00+03:00

2025-05-23T12:37:00+03:00

2025-05-23T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наше ПВО эффективно борется с этим, с этими атаками", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984933227.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

киев, россия, дмитрий песков