https://ria.ru/20250523/peskov-2018631771.html

Песков прокомментировал попытки ЕС ограничить Венгрию

Песков прокомментировал попытки ЕС ограничить Венгрию - РИА Новости, 23.05.2025

Песков прокомментировал попытки ЕС ограничить Венгрию

Попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:37:00+03:00

2025-05-23T12:37:00+03:00

2025-05-23T12:47:00+03:00

венгрия

евросоюз

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 договора о Европейском союзе."И на фоне этого эти противоречия растут. Это одно из проявлений этих противоречий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса в совете ЕС.Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу.

https://ria.ru/20250523/orban-2018605715.html

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

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венгрия, евросоюз, в мире, будапешт, дмитрий песков, виктор орбан, россия, дидье рейндерс, еврокомиссия